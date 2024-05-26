Под Новосибирскими ударными темпами строится завод по переработке льна и рапса

«Мы заинтересованы в этой инвестиционной площадке. Здесь будет глубокая переработка сельхозпродукции. У нас в районе мощные аграрные предприятия, которые будут сюда поставлять сырье. Плюс — это рабочие места, налоговые отчисления. И это — только первый завод», — отметил глава Искитимского района Юрий Саблин.