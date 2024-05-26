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В Омске могут вернуть практику бестарного сбора мусора в частном секторе

Рабочая группа провела проверку по состоянию контейнерных площадок в частном секторе и обнаружила мусорные завалы.

Источник: Аргументы и факты

По поручению мэра Омска Сергея Шелеста 25 мая рабочая группа в составе представителей Управления дорожного хозяйства и благоустройства, департамента контроля, окружных администраций и регоператора провела рейд по частному сектору города.

В первую очередь члены комиссии посетили те объекты, в адрес которых наиболее часто поступают жалобы от населения. Состояние контейнерных площадок оставляет желать лучшего.

«Проехали 23 адреса, практически нигде своевременно не убирается крупногабаритный мусор, явно не хватает соответствующей спецтехники — так называемых ломовозов, не достаёт машин, людского ресурса, как у нас в УДХБ, так и у “Магнита”, — констатирует Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

Зачастую завалы мусора возникают из-за того, что работники «Магнита» не подбирают его возле контейнеров, ссылаясь на то, что они отвечают исключительно за тару с ТКО.

По словам регоператора, крупногабаритные отходы вывозятся с контейнерных площадок еженедельно, как того требуют санитарные нормы. Возникающие свалки «Магнит» объясняет незаконным сбросом коммерческого мусора и отсутствием специальных отсеков для КГО.

Мэр Омска считает, что нужно искать новый подход к этой проблеме: «Подготовим пакет предложений в адрес регионального оператора и в адрес областного минприроды. Скорее всего вернемся к бестарному сбору мусора в частном секторе, как было прежде. Обсудим выделение земельного участка в промзоне под создание современного полигона ТБО и ужесточение контрольной функции за “чёрными” возчиками».

ЖКХ