В Омске могут вернуть практику бестарного сбора мусора в частном секторе

Мэр Омска считает, что нужно искать новый подход к этой проблеме: «Подготовим пакет предложений в адрес регионального оператора и в адрес областного минприроды. Скорее всего вернемся к бестарному сбору мусора в частном секторе, как было прежде. Обсудим выделение земельного участка в промзоне под создание современного полигона ТБО и ужесточение контрольной функции за “чёрными” возчиками».