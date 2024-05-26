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Эксперт проанализировал ситуацию с ВИЭ в Узбекистане

В республике активизировалось производство возобновляемых источников энергии.

Источник: Sputnik.uz

В РУз активно начало развиваться производство возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом рассказал эксперт компании «Norma» кандидат экономических наук Жорилла Абдуллаев в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.

Он напомним, что республика поставила задачу до 2030 года обеспечить за счет возобновляемых источников энергии 25% от общего энергообеспечения.

В настоящее время почти в каждом регионе строят солнечные или ветровые электростанции, устанавливают солнечные панели на крышах объектов — промышленных и социальной сферы, а также многоэтажек и домохозяйств.

энергетика