Молдавские аграрии могут до конца мая подать заявки на госкредиты

По данным ведомства, с первого марта по 24 мая этого года было получено 276 запросов на, 274 из них были одобрены. Большинство заявок поступило от фермеров Кантемирского и Единецкого районов.
В министерстве отметили, что данный инструмент кредитования предназначен для и мелких и микрохозяйств, занимающихся выращиванием зерновых.
«Фермеры могут получить кредиты на максимальную сумму 500 000 леев, 90% которого гарантирует государство. Доступ к финансовому инструменту могут получить в том числе те, чьи кредиты помещены Нацбанком в “субстандартную” категорию».
Фермеры, желающие стать бенефициарами данного кредита, должны обратиться в коммерческие банки страны до 31 мая 2024 года. Запросы рассматриваются в соответствии с индивидуальными процедурами банка. Заявки на получение государственной гарантии также подаются через банки.