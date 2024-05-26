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Молдавские аграрии могут до конца мая подать заявки на госкредиты

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы до 31 мая продолжает прием заявок на получение срочного сельскохозяйственного кредита.

Источник: Sputnik.md

По данным ведомства, с первого марта по 24 мая этого года было получено 276 запросов на, 274 из них были одобрены. Большинство заявок поступило от фермеров Кантемирского и Единецкого районов.

В министерстве отметили, что данный инструмент кредитования предназначен для и мелких и микрохозяйств, занимающихся выращиванием зерновых.

«Фермеры могут получить кредиты на максимальную сумму 500 000 леев, 90% которого гарантирует государство. Доступ к финансовому инструменту могут получить в том числе те, чьи кредиты помещены Нацбанком в “субстандартную” категорию».

заявили в Минсельхозе.

Фермеры, желающие стать бенефициарами данного кредита, должны обратиться в коммерческие банки страны до 31 мая 2024 года. Запросы рассматриваются в соответствии с индивидуальными процедурами банка. Заявки на получение государственной гарантии также подаются через банки.

экономика
сельское хозяйство