В Узбекистане появится Агентство по атомной энергии

Согласно документу, Агентство по развитию атомной энергетики реорганизуют в Агентство по атомной энергии и переведут в структуру Кабмина, а его директора по статусу приравняют к первому замминистра.
Новая структура станет республиканским органом исполнительной власти, который будет следить за использованием атомной энергии в мирных целях.
Преобразованное агентство в рамках проектов в сфере атомной энергетики может заключать прямые договоры с инжиниринговыми, маркетинговыми и другими компаниями, а также участвовать в финансировании проектов в отраслях экономики.
У директора агентства также есть право привлекать национальных и зарубежных специалистов в области использования атомной энергии в мирных целях путем заключения прямых договоров.
В соответствии с Указом, Фонд развития атомной энергетики преобразовывается в Фонд развития сферы использования атомной энергии. Он будет получать 5% дивидендов, начисленных по годовой прибыли Государственного предприятия «Навоийуран».
В числе других источников формирования средств фонда — гранты, льготные кредиты и другие целевые средства международных финансовых институтов и организаций-доноров, благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц, доходы, получаемые от размещения временно свободных средств на депозиты банков, а также иные источники, не запрещенные законодательством.
Средства фонда предназначены для укрепления материально-технической базы агентства, оплаты труда, стимулирования и соцзащиты работников, покрытия расходов на загранкомандировки и других целей.
Кроме того, Указом создают Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине и Инспекцию по контролю сферы горнодобывающей промышленности и геологии при соответствующем министерстве.