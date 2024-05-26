В Узбекистане появится Агентство по атомной энергии

В числе других источников формирования средств фонда — гранты, льготные кредиты и другие целевые средства международных финансовых институтов и организаций-доноров, благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц, доходы, получаемые от размещения временно свободных средств на депозиты банков, а также иные источники, не запрещенные законодательством.