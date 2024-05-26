МНС Беларуси сказало, кто получит налоговые льготы после перехода из ИП в юрлицо

В указе сказано о применении налоговых льгот в течение 7 календарных лет с даты регистрации коммерческой организации. Так, юрлица, созданные в сельской местности, малых и средних городах вправе не исчислять и не уплачивать налог на прибыль и подоходный налог с физлиц на протяжении указанного периода. В МНС отметили, что льготы распространяются только на организации, созданные ИП до 31 декабря 2025 года.