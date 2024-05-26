МНС Беларуси сказало, кто получит налоговые льготы после перехода из ИП в юрлицо

Кто может рассчитывать на налоговые льготы после перехода из ИП в юрлицо, разъяснили в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.
Так, с 1 октября 2024 года индивидуальные предприниматели получат право создать коммерческую организацию в упрощенном порядке. И если созданное юрлицо будет находиться в малом или среднем городском поселении, а также в сельской местности, то оно подпадает под действие декрета президента от 7 мая 2012 года № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».
В указе сказано о применении налоговых льгот в течение 7 календарных лет с даты регистрации коммерческой организации. Так, юрлица, созданные в сельской местности, малых и средних городах вправе не исчислять и не уплачивать налог на прибыль и подоходный налог с физлиц на протяжении указанного периода. В МНС отметили, что льготы распространяются только на организации, созданные ИП до 31 декабря 2025 года.