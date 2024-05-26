Узбекистан выразил интерес к саженцам винограда из Дагестана

«Узбекская сторона выразила интерес к посадочному материалу винограда в связи с тем, что благодаря развитию питомниководства, в том числе открытию питомника в Сулейман-Стальском районе, Дагестан в 2023 году вышел на самообеспечение саженцами винограда. Одновременно открылась возможность поставок в другие регионы», — говорится в сообщении.