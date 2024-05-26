Узбекистан выразил интерес к саженцам винограда из Дагестана

В воскресенье председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В Доме правительства в Ташкенте участники встречи обсудили вопросы расширения сотрудничества республик в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
«Узбекская сторона выразила интерес к посадочному материалу винограда в связи с тем, что благодаря развитию питомниководства, в том числе открытию питомника в Сулейман-Стальском районе, Дагестан в 2023 году вышел на самообеспечение саженцами винограда. Одновременно открылась возможность поставок в другие регионы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российский Дагестан и Узбекистан планируют увеличить товарооборот между республиками. В основную номенклатуру экспорта входит стекло и изделия из него, рыба, фрукты, кондитерские изделия и другое. Узбекская сторона ввозит в Дагестан продукты из зерна злаков, какао, обувь, текстиль и иную продукцию.
Ранее Абдулмуслимов отмечал, что еще недавно на дагестанских виноградниках использовали саженцы европейского производства, однако после открытия питомника Дагестан в рамках импортозамещения полностью обеспечил себя виноградными саженцами.