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Узбекистан выразил интерес к саженцам винограда из Дагестана

МАХАЧКАЛА, 26 мая — РИА Новости. Власти Узбекистана выразили заинтересованность в выращиваемых в Дагестане саженцах винограда, сообщили в пресс-службе правительства российского региона.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В Доме правительства в Ташкенте участники встречи обсудили вопросы расширения сотрудничества республик в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

«Узбекская сторона выразила интерес к посадочному материалу винограда в связи с тем, что благодаря развитию питомниководства, в том числе открытию питомника в Сулейман-Стальском районе, Дагестан в 2023 году вышел на самообеспечение саженцами винограда. Одновременно открылась возможность поставок в другие регионы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский Дагестан и Узбекистан планируют увеличить товарооборот между республиками. В основную номенклатуру экспорта входит стекло и изделия из него, рыба, фрукты, кондитерские изделия и другое. Узбекская сторона ввозит в Дагестан продукты из зерна злаков, какао, обувь, текстиль и иную продукцию.

Ранее Абдулмуслимов отмечал, что еще недавно на дагестанских виноградниках использовали саженцы европейского производства, однако после открытия питомника Дагестан в рамках импортозамещения полностью обеспечил себя виноградными саженцами.

экономика
сельское хозяйство