Новый завод для переработки льна и рапса строят под Новосибирском

Под Новосибирском, в регионе, строят новый завод для переработки льна и рапса. Производство будет располагаться в Искитимском районе.
Известно, что первый камень на месте завода заложили осенью прошлого года. Он станет крупнейшим на территории России от Урала до Дальнего Востока. Объем инвестиций составит около 5 миллиардов рублей.
«Здесь будет глубокая переработка сельхозпродукции. У нас в районе мощные аграрные предприятия, которые будут сюда поставлять сырье», — указал глава Искитимского района Юрий Саблин.