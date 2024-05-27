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Новый завод для переработки льна и рапса строят под Новосибирском

Он станет крупнейшим на территории России от Урала до Дальнего Востока.

Источник: Freepik

Под Новосибирском, в регионе, строят новый завод для переработки льна и рапса. Производство будет располагаться в Искитимском районе.

Известно, что первый камень на месте завода заложили осенью прошлого года. Он станет крупнейшим на территории России от Урала до Дальнего Востока. Объем инвестиций составит около 5 миллиардов рублей.

«Здесь будет глубокая переработка сельхозпродукции. У нас в районе мощные аграрные предприятия, которые будут сюда поставлять сырье», — указал глава Искитимского района Юрий Саблин.

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