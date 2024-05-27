В Челябинске в мае подешевела аренда жилья

Отметим, что если сравнивать стоимость аренды однокомнатной квартиры в мае 2024 года и в мае 2023 года, мы увидим серьезное удорожание услуги. Год назад жилье такого плана можно было снять в Челябинске за 15,9 тыс. рублей. Несмотря на столь существенный шаг вверх, челябинские квартиры остаются одними из самых доступных для аренды среди российских мегаполисов. Так, например, в Екатеринбурге снять однокомнатную квартиру сейчас можно в среднем за 28,3 тыс. рублей, Казани — за 27,2 тыс. рублей, Перми — за 25,5 тыс. рублей.