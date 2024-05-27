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Иркутский самолет МС-21 выполнил автоматическую посадку на российских двигателях

Полет прошел в рамках тестирования средств автоматической посадки.

Источник: ПАО ОАК

Выпускающийся в Иркутске самолет МС-21 выполнил автоматическую посадку по категории IIIА ИКАО, полет выполнялся на российских двигателях ПД-14. Об этом сообщили в ПАО «Объединенная авиастроительная компания».

— Категория IIIА — это допуск посадки при дальности видимости на взлетно-посадочной полосе не менее 200 метров и высоте принятия решения не менее 30 метров. Самолет, который претендует на эту категорию, должен управляться автоматически до касания посадочной полосы, — уточняют в компании.

Полет выполнили на воздушном судне МС-21 с бортовым номером 73051. Это испытание проводилось в рамках программы тестирования комплекса средств автоматической посадки. В планах осуществить около ста таких полетов. Системы и алгоритмы для автоматической посадки самолете изначально разработаны в России.