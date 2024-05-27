Иркутский самолет МС-21 выполнил автоматическую посадку на российских двигателях

— Категория IIIА — это допуск посадки при дальности видимости на взлетно-посадочной полосе не менее 200 метров и высоте принятия решения не менее 30 метров. Самолет, который претендует на эту категорию, должен управляться автоматически до касания посадочной полосы, — уточняют в компании.