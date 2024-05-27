Мэрия Красноярска ищет организатора школьного питания за 71,5 млн рублей

В Красноярске ищут организатора школьного питания за 71,59 миллионов рублей. Соответствующий тендер от городской администрации разместили на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет организовать весь процесс закупки, поставки и приготовления завтраков, обедов и полдников для учащихся начальных классов, малоимущих, а также детей участников СВО и школьников с ограниченными возможностями здоровья.
Закупка подразумевает поставку питания на будущий учебный год, а заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 июня. В конкурсе на организацию школьного питания смогут участвовать только малый и средний бизнес.