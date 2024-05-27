«Уфаводоканал» напомнил об отключениях воды на этой неделе

Так, сегодня в Калининском районе Уфы с 10 до 17 часов не будет горячей и холодной воды в домах на ул. Черниковская, 79/2, 83/1, 83/2, 85, 85/1, 87; ул. Б. Хмельницкого, 52/1.
В Кировском районе также сегодня, с 10 до 23 часов отключат холодную воду в доме на ул. Авроры, 14/4.
28 мая в Октябрьском районе с 10 до 21 часа горячей и холодной воды не будет на ул. Набережная р. Уфы, 61, 63, 65, 67; ул. Ю .Гагарина, 66/1, 66/2, 64, 64/1, 66, 68, 68/1, 68/2, 70, 72, 72/1, 72/2.
29 мая в Кировском районе с 10 до 23 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Колгуевская, 27а, 20, 22, 20б, 22а, 26, 13, 13а, 30б, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 60, 60а, 62, 64, 64а, 66, 68, 70а, 70б, 74; ул. Менделеева, 73, 73а, 75, 88, 90, 90/1; ул. Выборгская, 14, 17, 18, 19; ул. Белорусская, 9а, 11; ул. Гурьевская, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7.
30 мая в Калининском районе Уфы с 11 до 23 часов не будет холодной воды в домах на ул. Мушникова, 1, 1/1, 3, 5.
Как сообщал ранее Башинформ, в этом году в Уфе удвоят объем ремонта сетей водоснабжения и водоотведения.