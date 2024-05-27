Социальный фонд закончил год с техническим дефицитом почти на ₽600 млрд

В 2023 году кассовое исполнение доходов СФР составило 13,26 трлн руб., что на 447 млрд руб., или 3,3%, ниже уровня, заложенного в закон о бюджете фонда. При этом поступления страховых взносов, напротив, значительно превысили план: так, взносы работодателей на обязательное пенсионное страхование были зачислены в СФР в размере 7,74 трлн руб., что на 6,5% выше заложенной в бюджет планки и на четверть — результата 2022 года. В результате их доля в общих доходах выросла до 58% (в 2022 году — 49%).