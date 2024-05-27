В Перми продают автобазу экс-партнера директора ЗиД

Согласно объявлению, размещенному на сайте «Авито», стоимость объекта оценивается в 200 млн руб. или 18 тыс. за 1 кв. м.
В объявлении указано также, что в помещениях на ул. Героев Хасана, 55а, площадью 11,1 тыс. кв. м, есть все центральные коммуникации, включая водоснабжение, теплоэнергию. Высота потолков — от 2,9 до 7 м. Рядом со зданием есть парковка на 100 мест.
Напомним, имущественный комплекс автобазы был реализован в ходе ликвидации МУП. Этим процессом занимался Денис Овчинников, который был председателем ликвидационной комиссии. Из-за реализации этого имущества господин Овчинников стал обвиняемым по уголовному делу. По версии следствия, комплекс автобазы был продан по заниженной цене. В итоге городскому бюджету был причинен ущерб в размере 94,5 млн руб. В 2020 году предприниматель был признан виновным в растрате в особо крупном размере. По совокупности преступлений, в частности хищений имущества ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», Денис Овчинников получил семь лет лишения свободы. Позже предприниматель смог добиться смягчения наказания до двух лет исправительных работ.