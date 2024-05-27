Тарифы ЖКУ вырастут в регионах УрФО

Главы регионов УрФО утвердили предельные индексы изменения размера платежа. Сильнее всего плата вырастет в Курганской области — на 11,5%. В Челябинской области предельный рост составит 11,2%, в Свердловской области — 9,8%, в Тюменской области — 9,6%, в ХМАО — 9,6%, в ЯНАО — 8%.
«Повышение тарифов было ожидаемо, потому что изношенность инфраструктуры высокая и затраты на ремонт с каждым годом увеличиваются. Такой разброс [по индексам] в регионах определяется в большей степени состоянием инфраструктуры, с другой стороны — доступностью источников электроэнергии и так далее. Почему в Курганской области, вроде бы не самый богатый регион, стоимость больше повышается? Там высокая стоимость электроэнергии, это ключевая проблема. Все определяется очень индивидуально, закономерностей искать не надо», — пояснила «ФедералПресс» директор Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Юлия Лаврикова.
Напомним, в 2024 году жители России в среднем платили за коммунальные услуги 4 242 рубля. Это на 102 рубля больше, чем в последнем квартале прошлого года. Среднестатистическая семья в Свердловской области тратит 11,7% от своего бюджета, или 5654 рубля, на услуги ЖКХ. В минувшем году в регионе выросли тарифы за капремонт и изменились расчеты за электроэнергию.