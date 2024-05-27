Тарифы ЖКУ вырастут в регионах УрФО

«Повышение тарифов было ожидаемо, потому что изношенность инфраструктуры высокая и затраты на ремонт с каждым годом увеличиваются. Такой разброс [по индексам] в регионах определяется в большей степени состоянием инфраструктуры, с другой стороны — доступностью источников электроэнергии и так далее. Почему в Курганской области, вроде бы не самый богатый регион, стоимость больше повышается? Там высокая стоимость электроэнергии, это ключевая проблема. Все определяется очень индивидуально, закономерностей искать не надо», — пояснила «ФедералПресс» директор Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Юлия Лаврикова.