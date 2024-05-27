Одобрен проект реконструкции старинной усадьбы в центре Екатеринбурга

Усадьба была построена в 1900 году в духе эклектики с элементами модерна. Она представляла собой двухэтажный полукаменный дом: первый этаж кирпичный, неоштукатуренный, второй — деревянный с обшивкой тесом. Также на территории располагались два флигеля и баня. После революции там находились коммунальные квартиры. Постепенно здание начало обрушаться, а в 1990-е годы стало заброшенным.