Одобрен проект реконструкции старинной усадьбы в центре Екатеринбурга

Усадьба была построена в 1900 году в духе эклектики с элементами модерна. Она представляла собой двухэтажный полукаменный дом: первый этаж кирпичный, неоштукатуренный, второй — деревянный с обшивкой тесом. Также на территории располагались два флигеля и баня. После революции там находились коммунальные квартиры. Постепенно здание начало обрушаться, а в 1990-е годы стало заброшенным.
Сейчас усадьба Башуровой практически превратилась в руины, поэтому предполагается возведение здания практически с нуля. Для того, чтобы восстановить объект и адаптировать в современное пространство, застройщик провел несколько научно-реставрационных исследований. До конца 2025 года объект культурного наследия восстановят в первоначальном виде с приспособлением к современному использованию, проведут инженерные сети, прилегающую территорию благоустроят.
«На Тихвинской улице, ныне Хохрякова, в XIX — начале XX века жило немало успешных и деятельных людей. Мы хотим воссоздать частицу истории, чтобы жители могли соприкоснуться к красоте далекого прошлого и в то же время получить современный комфорт. Для этого мы применяем накопленные знания, опыт и компетенции, полученные ранее при реставрации Симановской мельницы и здания производственной лаборатории на Олимпийской набережной», — сообщил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
В восстановленном доме Башуровой планируется разместить ресторан русской кухни. Еще один проект по соседству, который предстоит реставрировать, — деревянный дом конца XIX века мещанина Максима Медведева. Предназначение его пока обсуждается.
В окружении исторических построек девелопер возвел клубный дом «На Хохрякова». До начала его строительства на территории организованы археологические раскопки, в результате которых обнаружены значимые вещи и детали, раскрывающие историю Екатеринбурга и быт жителей XIX — начала XX веков: глиняная гончарная посуда с глазурью, игральные фишки, стеклянная тара, предметы личной гигиены (зубные щетки, гребешки) и многое другое. Самым ценным открытием стали кессоны, которые использовались для отвода воды.