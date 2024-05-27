Южнокорейские лоукостеры будут летать в Узбекистан

Соответствующее разрешение авиаперевозчикам предоставило Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.
Авиаперелеты между городами Узбекистана и Южной Кореи могут запустить лоукостеры T"way Air и Jeju Air.
Как пишет Yonhaр, маршруты лоукостеров, которые в основном работали в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, расширяются на Юго-Западную и Центральную Азию, включая Индию, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан.
Авиаперевозчик Jeju Air работает с начала 2005 года. Воздушный флот компании на 2023 года состоял из 42 самолетов. Помимо перевозки пассажиров лоукостер занимается перевозкой грузов.
Напомним, из Ташкента в Будапешт запустят прямые авиарейсы.