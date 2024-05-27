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Южнокорейские лоукостеры будут летать в Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Лоукостеры Южной Кореи получили разрешение на перелеты в Узбекистан, передает корреспондент Podrobno.uz.

Соответствующее разрешение авиаперевозчикам предоставило Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

Авиаперелеты между городами Узбекистана и Южной Кореи могут запустить лоукостеры T"way Air и Jeju Air.

Как пишет Yonhaр, маршруты лоукостеров, которые в основном работали в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, расширяются на Юго-Западную и Центральную Азию, включая Индию, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан.

T"way Air была создана в 2010 году, лоукостер базируется в аэропорте Тэгу. На август 2022 года авиапарк компании состоял из 31 авиалайнера от Boeing и Airbus..

Авиаперевозчик Jeju Air работает с начала 2005 года. Воздушный флот компании на 2023 года состоял из 42 самолетов. Помимо перевозки пассажиров лоукостер занимается перевозкой грузов.

Напомним, из Ташкента в Будапешт запустят прямые авиарейсы.