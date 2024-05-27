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В Молдове вырос курс доллара и евро: есть ли причины для паники

Обнародован курс валют в стране на понедельник, 27 мая.

Курс валют в Молдове на последний понедельник мая.

Доллар прибавит 3 бана и будет стоить 17 леев 72 бана.

У евро плюс 2 бана: 19,21.

Украинская гривна будет стоить 44 бана.

Румынский лей — 3 лея 86 банов.

Российский рубль — 19 банов.

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