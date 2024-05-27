В Молдове вырос курс доллара и евро: есть ли причины для паники

Курс валют в Молдове на последний понедельник мая.
Доллар прибавит 3 бана и будет стоить 17 леев 72 бана.
У евро плюс 2 бана: 19,21.
Украинская гривна будет стоить 44 бана.
Румынский лей — 3 лея 86 банов.
Российский рубль — 19 банов.
Обнародован курс валют в стране на понедельник, 27 мая.
Курс валют в Молдове на последний понедельник мая.
Доллар прибавит 3 бана и будет стоить 17 леев 72 бана.
У евро плюс 2 бана: 19,21.
Украинская гривна будет стоить 44 бана.
Румынский лей — 3 лея 86 банов.
Российский рубль — 19 банов.