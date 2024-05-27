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Часть пенсионеров будут получать прибавку к пенсии с июня

Ростовская область, 27 мая 2024. DON24.RU. Пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, в июне начнут получать прибавку к пенсии, следует из сообщения на сайте Социального фонда России.

«Когда человеку исполняется 80 лет, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости повышается в два раза», — сказано в сообщении.

В Соцфонде отметили, что в текущем году размер фиксированной выплаты составляет 8 134,88 рубля. Соответственно, 80-летние пенсионеры начнут получать 16,2 тыс. рублей.

Повышение пенсии происходит автоматически со дня рождения человека, дополнительных заявлений подавать не требуется. При этом начисленная двойная сумма поступит на следующий месяц после юбилея.

Также в сообщении сказано, что надбавка касается только страховой пенсии по старости, повышение не распространяется на пенсии по инвалидности или потере кормильца.