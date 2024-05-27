В Новосибирске закупят технику для уборки на 2,1 миллиарда

Мэрия возьмет в лизинг технику для уборки города. Об этом сообщили на сайте госзакупок.
Власти Новосибирска собираются закупить 30 машин: 22 комбинированные дорожные машины, 10 экскаваторов, а также вакуумные подметально-уборочные машины. Кроме этого, денежные средства будут выделены на вакуумные подметально-уборочные машины и на ковшовые погрузчики. В результате в Новосибирск поставят 103 единицы техники.
На сайте госзакупок также указано, что за автомобили готовы заплатить 2 миллиарда 180 миллионов рублей. Контракт с подрядчиком необходимо будет заключить до 31 декабря 2029 года.