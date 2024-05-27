Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске закупят технику для уборки на 2,1 миллиарда

Контракт с подрядчиком необходимо будет заключить до 31 декабря 2029 года.

Источник: Сиб.фм

Мэрия возьмет в лизинг технику для уборки города. Об этом сообщили на сайте госзакупок.

Власти Новосибирска собираются закупить 30 машин: 22 комбинированные дорожные машины, 10 экскаваторов, а также вакуумные подметально-уборочные машины. Кроме этого, денежные средства будут выделены на вакуумные подметально-уборочные машины и на ковшовые погрузчики. В результате в Новосибирск поставят 103 единицы техники.

На сайте госзакупок также указано, что за автомобили готовы заплатить 2 миллиарда 180 миллионов рублей. Контракт с подрядчиком необходимо будет заключить до 31 декабря 2029 года.