В Новосибирске закупят технику для уборки на 2,1 миллиарда

Власти Новосибирска собираются закупить 30 машин: 22 комбинированные дорожные машины, 10 экскаваторов, а также вакуумные подметально-уборочные машины. Кроме этого, денежные средства будут выделены на вакуумные подметально-уборочные машины и на ковшовые погрузчики. В результате в Новосибирск поставят 103 единицы техники.