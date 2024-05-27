СДЭК больше суток не выдает посылки из-за сбоя

СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») была основана в 2000 году, работает по модели франшизы. На конец первого полугодия 2023 года СДЭК имела свыше 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов в 31 стране (3,8 тыс. в России). За январь—сентябрь выручка «СДЭК глобал» по РСБУ выросла год к году на 32,6%, до 23 млрд руб., чистая прибыль — почти в два раза, до 1,18 млрд руб.