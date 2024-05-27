В Хабаровске на 115 миллионов рублей оштрафован подрядчик, строящий дамбу

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, такое наказание последовало за нарушение сроков строительства. По итогам проверки было установлено, что в мае 2021 года между КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» и ООО «Карьер Известковый» был заключен контракт. Однако сроки, которые в нем были оговорены, не соблюдались. Штраф за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, был назначен согласно постановлению прокуратуры.