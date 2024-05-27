В Хабаровске на 115 миллионов рублей оштрафован подрядчик, строящий дамбу

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, такое наказание последовало за нарушение сроков строительства. По итогам проверки было установлено, что в мае 2021 года между КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» и ООО «Карьер Известковый» был заключен контракт. Однако сроки, которые в нем были оговорены, не соблюдались. Штраф за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, был назначен согласно постановлению прокуратуры.
Сумма штрафа превысила 115 миллионов рублей. Завершение строительства гидротехнического сооружения находится на контроле прокуратуры района.