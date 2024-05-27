Трамвайную линию Екатеринбург-Верхняя Пышма планируют продлить

У трамвайной ветки, которая соединяет Екатеринбург и Верхнюю Пышму, в будущем может появиться продолжение. Информацию об этом со ссылкой на источники, сообщает E1.ru. Среди вариантов — продлить ее до улицы Огнеупорщиков, а также сделать ответвление до парка «Патриот» прямо по улице Петрова.
— Планы о продлении трамвайной линии у администрации Верхней Пышмы действительно имеются. Но вопрос пока в проработке, — прокомментировал «КП-Екатеринбург» депутат Законодательного Собрания Свердловской области Алексей Свалов. — Первая ветка это в первую очередь межмуниципальный маршрут — единственный, наверное, в истории современной России трамвайный маршрут между двумя городами. А следующий этап — это его логичное продолжение. Но когда это будет, пока не известно.
Также «Комсомольская правда» направила официальный запрос по появившейся информации в администрацию городского округа Верхняя Пышма. Комментария на момент публикации не поступило.
Движение по трамвайному маршруту № 333 «Верхняя Пышма — Екатеринбург» было запущено 31 августа 2022 года. По линии движутся низкопольные трамваи «Львенок» вместимостью до 155 человек. Маршрут протянулся на 8,6 километров. Он состоит из 14 остановок. Начинается на «Трамвайном кольце» в Верхней Пышме (между Дворцом самбо и единоборств и Музеем военной техники, — Ред.) и следует до остановки Фрезеровщиков в Екатеринбурге.