Трамвайную линию Екатеринбург-Верхняя Пышма планируют продлить

— Планы о продлении трамвайной линии у администрации Верхней Пышмы действительно имеются. Но вопрос пока в проработке, — прокомментировал «КП-Екатеринбург» депутат Законодательного Собрания Свердловской области Алексей Свалов. — Первая ветка это в первую очередь межмуниципальный маршрут — единственный, наверное, в истории современной России трамвайный маршрут между двумя городами. А следующий этап — это его логичное продолжение. Но когда это будет, пока не известно.