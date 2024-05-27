Радиотерапевтический корпус онкодиспансера построят в Воронеже до конца года

Глава региона сообщил, что 7-этажное здание радиотерапевтического корпуса возводят на территории Воронежского областного онкологического диспансера. В этом жизненно необходимом корпусе будут располагаться стационарный блок, клинико-диагностическая лаборатория, и несколько отделений, таких как противоопухолевой лекарственной терапии, радиотерапии, анестезиологии-реанимации и эндоскопии. Также в строящемся корпусе, который станет завершающим объектом в цикле строительства одного из самых многофункциональных центров помощи раковым больным в стране, появится кафедра онкологии с блоком клинических исследований.
На данный момент подрядчиком уже завершено переустройство инженерных сетей и сейчас выполняются монолитные работы, кладется кирпич, устанавливаются ограждающие конструкции. Каркас здания будет завершен в июле, после чего подрядчик перейдет к отделочным работам.
Глава региона сообщил о том, что до конца года будет завершено строительство 10-ти объектов.