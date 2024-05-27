ЕАБР: рост зарплат в Беларуси повышает проинфляционное давление

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Рост заработных плат ускорился в Беларуси, говорится в сообщении пресс-службы ЕАБР.
Так, по информации аналитиков банка, зарплата в реальном выражении выросла в апреле этого года на 15,3%, месяцем ранее — в марте — также отмечался рост на 12,8%
«Ускорение происходит на фоне повышения темпов роста номинальных начисленных зарплат — на 21,8% в апреле и на 19,1% в марте — при сохранении инфляции на уровне 5,6%», — говорится в сообщение.
Это в свою очередь, по мнению специалистов ЕАБР, повышает проинфляционное давление.
Средняя зарплата по стране.
По последним данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата в апреле 2024 года в Беларуси составила 2182,5 рубля.
В прошлом месяце данный показатель составлял 2161,1 рубля. Таким образом, средняя зарплата у белорусов всего за месяц увеличилась на 21,4 рубля.
В марте средняя зарплата по республике выросла сразу на 135,4 рубля.