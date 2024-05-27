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«Автодор» вводит абонементы для проезда на участках трассы М-12

Нововведение позволит сократить затраты водителей.

Источник: РИА "Новости"

С 27 мая станут доступны семь разновидностей абонементов для проезда по трассе М-12 «Восток». Как сообщили в госкомпании «Автодор», при их разработке учитывалось мнение водителей, которые уже пользовались данной трассой с момента её запуска в прошлом году.

«Автодор» вводит абонементы для экономии водителей при оплате проезда на участках скоростной платной автотрассы М-12 «Восток».

пресс-служба «Автодора»

Использование абонемента позволит снизить стоимость поездки на 15−20%. Например, за абонемент на 20 поездок по маршруту Сергач — Шумерля для автомобилей первой группы тарифов нужно будет заплатить 4930 рублей, а для транспортных средств второй категории — 8560 рублей; это соответствует скидке в 20% от обычного тарифа.

После внедрения абонементов планируется провести дополнительный анализ их использования, чтобы определить потребности пользователей трассы М-12 «Восток» и удовлетворить их с учетом интересов всех участников.