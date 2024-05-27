«Автодор» вводит абонементы для проезда на участках трассы М-12

С 27 мая станут доступны семь разновидностей абонементов для проезда по трассе М-12 «Восток». Как сообщили в госкомпании «Автодор», при их разработке учитывалось мнение водителей, которые уже пользовались данной трассой с момента её запуска в прошлом году.