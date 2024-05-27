Обесценились ли пенсионные накопления казахстанцев

Так, как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд, за четыре месяца чистый инвестиционный доход казахстанцев составил порядка 517,6 млрд тенге — это сразу на 10,4% больше, чем было годом ранее. При этом доходность пенсионных накоплений, которые были сформированы за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных взносов, распределенная на счета вкладчиков за 4 месяца 2024 года, составила 2,87%. А доходность пенсионных активов, сформированных за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), по состоянию на 1 мая составила 1,76%.