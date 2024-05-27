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Беларусь заняла третье место по доступности газа в Европе

Беларусь вошла в тройку стран по доступности природного газа для населения. Данные исследования опубликованы на сайте РИА «Новости».

Источник: Reuters

В рейтинге доступности газа для населения лидером является Казахстан. Среднемесячная зарплата жителя этой страны позволяет купить более 10 489,2 кубометра газа при стоимости $0,07 за куб. На втором месте оказалась Россия, где можно купить 9208,6 кубометра за $0,081.

Тройку лидеров замыкает Беларусь, где этот показатель составляет 4987,8 кубометра по цене $0,116.

На четвертой строчке рейтинга расположился Люксембург (4640 кубометров при стоимости $0,95), а на пятой — Великобритания (3085,9 кубометра по цене $1,25 за куб).

Последние места в рейтинге занимают Португалия, Литва и Молдова, где доступность газа для населения не превышает 1 тыс. кубометров.

ЕС