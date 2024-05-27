Беларусь заняла третье место по доступности газа в Европе

В рейтинге доступности газа для населения лидером является Казахстан. Среднемесячная зарплата жителя этой страны позволяет купить более 10 489,2 кубометра газа при стоимости $0,07 за куб. На втором месте оказалась Россия, где можно купить 9208,6 кубометра за $0,081.
Тройку лидеров замыкает Беларусь, где этот показатель составляет 4987,8 кубометра по цене $0,116.
На четвертой строчке рейтинга расположился Люксембург (4640 кубометров при стоимости $0,95), а на пятой — Великобритания (3085,9 кубометра по цене $1,25 за куб).
Последние места в рейтинге занимают Португалия, Литва и Молдова, где доступность газа для населения не превышает 1 тыс. кубометров.