Беларусь заняла третье место по доступности газа в Европе

В рейтинге доступности газа для населения лидером является Казахстан. Среднемесячная зарплата жителя этой страны позволяет купить более 10 489,2 кубометра газа при стоимости $0,07 за куб. На втором месте оказалась Россия, где можно купить 9208,6 кубометра за $0,081.