В Пермь прибыл электрокатамаран для речного маршрута до Закамска

Электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» прибыл в Пермь для выполнения речных перевозок до Закамска, сообщает Министерство транспорта Пермского края.
Речь идёт о судне, которое будет курсировать от речного вокзала в Перми до причала возле ДК имени Кирова в Закамске. Новый маршрут по Каме планируют запустить с 1 июня. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что катамаран, который будет совершать эти рейсы, отправился в Пермь из Нижнего Новгорода.
«В краевую столицу прибыл электрокатамаран “ЭкоходЪ 2” — посмотрите какой!» — сообщил Минтранс Пермского края 26 мая.
По данным ведомства, специальный модульный причал для судна установлен на причале № 8 Речного вокзала.
Напомним, новое судно будет курсировать по реке Каме с понедельника по четверг. Транспорт будет совершать по одному рейсу в день в обоих направлениях. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о расписании и стоимости билетов проезда на электрокатамаране.