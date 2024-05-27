В Пермь прибыл электрокатамаран для речного маршрута до Закамска

Речь идёт о судне, которое будет курсировать от речного вокзала в Перми до причала возле ДК имени Кирова в Закамске. Новый маршрут по Каме планируют запустить с 1 июня. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что катамаран, который будет совершать эти рейсы, отправился в Пермь из Нижнего Новгорода.