1 июня в Свердловской области изменятся правила назначения единого пособия

Также с июня вступит в силу новый порядок учёта алиментов при назначении единого пособия. Если алименты установлены судом, то будут учитывать фактически поступившие средства. Это можно указать в заявлении самостоятельно или, если решение суда было передано в службу судебных приставов, региональное Отделение СФР само получит эти данные. Если родители договорились об алиментах устно или в соглашении, то будет учитываться сумма, указанная в заявлении, но не меньше минимальных гарантий согласно Семейному кодексу: ¼ МРОТ (4 810,5 ₽) на одного ребёнка, ⅓ МРОТ (6 414 ₽) — на двоих детей, ½ МРОТ (9 621 ₽) — на трех и более детей. Учитываются месяцы, в течение которых брак был расторгнут, и месяцы, приходящиеся на расчётный период.