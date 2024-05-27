1 июня в Свердловской области изменятся правила назначения единого пособия

С июня 2024 года расчёт доходов семьи при назначении единого пособия для семей с детьми до 17 лет будет производиться с учётом нескольких изменений. В Свердловской области выплату получают родители почти 320 тыс. детей, а так же около 6 тыс. беременных женщин.
Единое пособие было введено в январе 2023 года. На получение выплаты имеют право семьи, среднедушевой доход в которых меньше регионального прожиточного минимума на человека. В Свердловской области он составляет 15 298 ₽
С 1 июня из расчёта среднедушевого дохода для определения права на единое пособие будут исключены доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения в образовательных организациях среднего, профессионального или высшего образования по очной форме обучения.
Также с июня вступит в силу новый порядок учёта алиментов при назначении единого пособия. Если алименты установлены судом, то будут учитывать фактически поступившие средства. Это можно указать в заявлении самостоятельно или, если решение суда было передано в службу судебных приставов, региональное Отделение СФР само получит эти данные. Если родители договорились об алиментах устно или в соглашении, то будет учитываться сумма, указанная в заявлении, но не меньше минимальных гарантий согласно Семейному кодексу: ¼ МРОТ (4 810,5 ₽) на одного ребёнка, ⅓ МРОТ (6 414 ₽) — на двоих детей, ½ МРОТ (9 621 ₽) — на трех и более детей. Учитываются месяцы, в течение которых брак был расторгнут, и месяцы, приходящиеся на расчётный период.
Подать заявление на оформление или продление единого пособия можно на портале Госуслуг, в МФЦ или любой клиентской службе ОСФР по Свердловской области. Отделение рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в региональный контакт-центр СФР: