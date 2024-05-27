Казахстанцы стали активно скупать евро

Стало известно, сколько казахстанцы потратили на покупку зарубежной валюты в апреле, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как отмечают аналитики Telegram-канала Data Hub, в апреле чистый спрос на евро в Казахстане (разница между продажами и покупками) резко увеличился, достигнув 33,4 миллиарда тенге, что стало максимумом с февраля 2023 года.
По данным Национального банка, это на 76 процентов больше, чем в марте, и в три раза больше, чем в апреле прошлого года. Значительную часть этого спроса обеспечил Алматы, где чистые продажи евро в 2,2 раза превысили мартовские показатели и в 4 раза — апрельские данные прошлого года.
В номинальном выражении это самый высокий показатель как минимум с 2020 года, хотя с учетом инфляции были и более высокие значения. Спрос на доллар достиг 145,5 миллиарда тенге, что является минимумом с сентября. По сравнению с мартом объемы упали на 8 процентов, хотя в годовом выражении они удвоились, так как в апреле 2023 года спрос был необычно низким, особенно в Алматы.
В то же время население продолжает активно избавляться от рублей: чистые продажи в апреле оказались отрицательными, составив 6,9 миллиарда тенге по сравнению с 1,7 миллиарда тенге в марте.