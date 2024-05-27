Казахстанцы стали активно скупать евро

В номинальном выражении это самый высокий показатель как минимум с 2020 года, хотя с учетом инфляции были и более высокие значения. Спрос на доллар достиг 145,5 миллиарда тенге, что является минимумом с сентября. По сравнению с мартом объемы упали на 8 процентов, хотя в годовом выражении они удвоились, так как в апреле 2023 года спрос был необычно низким, особенно в Алматы.