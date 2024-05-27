Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он выступит на сессии «Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах», сообщается на официальном сайте форума.