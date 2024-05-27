Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ

Модератором сессии выступит заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.
«Выступающие: Михаил Брызгалов — генеральный директор, Российский национальный музей музыки; Сергей Емельянов — директор, Национальный драматический театр России (Александринский театр); Роман Карманов — генеральный директор, Президентский фонд культурных инициатив; Эмир Кустурица — кинорежиссер, музыкант, продюсер; Михаил Швыдкой — специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству», — говорится в программе ПМЭФ.
В сессии также примут участие исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, руководитель Центра фундаментальных исследований в сфере культуры Института наследия Дмитрий Спивак и директор Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна Вардан Мкртчян.
27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.