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Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он выступит на сессии «Объединение культур и традиций в современных межкультурных проектах», сообщается на официальном сайте форума.

Источник: © РИА Новости

Модератором сессии выступит заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.

«Выступающие: Михаил Брызгалов — генеральный директор, Российский национальный музей музыки; Сергей Емельянов — директор, Национальный драматический театр России (Александринский театр); Роман Карманов — генеральный директор, Президентский фонд культурных инициатив; Эмир Кустурица — кинорежиссер, музыкант, продюсер; Михаил Швыдкой — специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству», — говорится в программе ПМЭФ.

В сессии также примут участие исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, руководитель Центра фундаментальных исследований в сфере культуры Института наследия Дмитрий Спивак и директор Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна Вардан Мкртчян.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.