Губернатор исключил появление новых многоэтажек на Петровской набережной в Воронеже

«Мы рассматриваем одну из ключевых городских территории. Подчеркну — жилья здесь не должно быть. Иначе кто-то скажет, что тут ходить и шуметь нельзя. А у нас наоборот задача — и ходить, и шуметь, и развивать. Обсуждение поступающих предложений должно происходить в постоянной координации всех структурных подразделений правительства с приглашением самих инвесторов. Итоговые решения будем принимать на встречах с моим личным участием».