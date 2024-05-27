Губернатор исключил появление новых многоэтажек на Петровской набережной в Воронеже

Совещание по вопросу развития набережной в облправительстве провели в конце прошлой недели. На заседании, главным образом, обсуждали вектор развития улицы и прилегающей территории. В рамках третьей очереди реконструкции на Петровской набережной хотят обустроить блок для предпринимателей, при этом акцент собираются сделать на поддержку ЗОЖ среди воронежцев.
«Мы уточнили концепцию третьей очереди в рамках нынешних экономических реалий, задачи по созданию территории более социально-ориентированной и интересной инвесторам. Здесь запланированы несколько функциональных зон. В их числе гостиничная, оздоровительная, спортивная с открытыми и закрытыми площадками, зона отдыха с бассейнами, термами и гастрономическим ядром», — рассказал Константин Кузнецов, заместитель председателя областного правительства.
При этом власти не исключают, что концепция третьей очередь может измениться, все зависит от предложения конкретного инвестора. Сейчас в проекте заинтересованы порядка 10 предпринимателей, заявки изучают в правительстве. Губернатор Александр Гусев отметил, что в данный момент необходимо привести территорию, которую планируют развивать в рамках третьей очереди, в порядок. Также глава региона подчеркнул, что строительство новых многоэтажек на набережной не запланировано.
«Мы рассматриваем одну из ключевых городских территории. Подчеркну — жилья здесь не должно быть. Иначе кто-то скажет, что тут ходить и шуметь нельзя. А у нас наоборот задача — и ходить, и шуметь, и развивать. Обсуждение поступающих предложений должно происходить в постоянной координации всех структурных подразделений правительства с приглашением самих инвесторов. Итоговые решения будем принимать на встречах с моим личным участием».