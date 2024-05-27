Что известно о масштабном сбое в работе компании СДЭК

По данным РБК, в компании сообщали, что пункты выдачи продолжат свою работу в обычном режиме уже 27 мая. При этом на момент выхода материала сайт СДЭКа все еще недоступен, а на его главной странице написано: «Уже чиним! Не волнуйтесь, Ваши посылки в пути. Новые и уже пришедшие пока принять и выдать не сможем».