Что известно о масштабном сбое в работе компании СДЭК

Логистический оператор СДЭК столкнулся с крупным сбоем, из-за которого не функционируют сайт и приложение, а в пунктах выдачи приостановили прием и выдачу заказов. Клиенты СДЭК не могут получить и отправить посылки уже более суток.
Компания заверила, что все отправления будут выданы клиентам после устранения технических неполадок.
Накануне, 26 мая, компания СДЭК объявила о временной приостановке обработки заказов, чтобы «избежать возможных ошибок при ручной обработке».
По данным РБК, в компании сообщали, что пункты выдачи продолжат свою работу в обычном режиме уже 27 мая. При этом на момент выхода материала сайт СДЭКа все еще недоступен, а на его главной странице написано: «Уже чиним! Не волнуйтесь, Ваши посылки в пути. Новые и уже пришедшие пока принять и выдать не сможем».
СДЭК (Служба доставки экспресс-курьер), основана в 2000 году и работает по франчайзинговой модели. На середину 2023 года у компании было свыше 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов в 31 стране, преимущественно в России (3,8 тыс. ПВЗ).
Диана Тачаева