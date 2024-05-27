Россия может построить АЭС в Узбекистане

Согласно проекту протокола, стороны сотрудничают не только в строительстве в Узбекистане АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, но и в строительстве «атомных электростанций в составе до 6 энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт».