Россия может построить АЭС в Узбекистане

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия может построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ), в состав которых войдут до 6 энергоблоков на 55 МВт, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном портале правовых актов.
Этим распоряжением госкорпорации «Росатом» предписывается подписать протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции.
Согласно проекту протокола, стороны сотрудничают не только в строительстве в Узбекистане АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, но и в строительстве «атомных электростанций в составе до 6 энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт».