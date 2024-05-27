Почему тарифы на комуслуги выросли в Казахстане?

— Конечно, мы ведем оценку предельного вклада в инфляцию от тарифов на регулируемые коммунальные услуги. Совокупный вклад в инфляцию от тарифов на регулируемые услуги обеспечивается с учетом баланса интересов между инфраструктурными потребностями коммунального сектора и интересами потребителей по обоснованному изменению ежегодных тарифов для конечных потребителей. По итогам 2023 года, тарифы повлияли на инфляцию на 1,08 процентных пункта.