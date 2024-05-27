Стоимость проезда по М-12 до Казани изменилась: сколько придется заплатить

При использовании абонемента выгода не превысит 20%, а в некоторых случаях составит лишь 15%. В новых правилах первая цена указана для автовладельцев транспортных средств первой категории (высотой не более двух метров с двумя и более осями), а вторая — для автомобилей второй категории (грузовые и пассажирские машины высотой до 2,6 м).