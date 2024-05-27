Стоимость проезда по М-12 до Казани изменилась: сколько придется заплатить

«С учетом мнения пользователей, совершающих частые и регулярные поездки по автодороге М-12 “Восток”, с 27 мая 2024 года вводятся семь абонементов на проезд», — отмечается в сообщении.
При использовании абонемента выгода не превысит 20%, а в некоторых случаях составит лишь 15%. В новых правилах первая цена указана для автовладельцев транспортных средств первой категории (высотой не более двух метров с двумя и более осями), а вторая — для автомобилей второй категории (грузовые и пассажирские машины высотой до 2,6 м).
Стоимость проезда по М-12 с учетом абонемента
На территории Татарстана.
- от 6140 до 9040 рублей при проезде по маршруту Канаш — аэропорт «Казань»;
- от 2850 до 3050 рублей на отрезке между Иннополисом и аэропортом «Казань».
В Чувашии.
От 4930 до 8560 рублей на участке между городами Шумерля и Сергач (Нижегородская область). В отличие от других вариантов абонементов, здесь водителям предлагают купить сразу 20 поездок на 90 дней. В остальных случаях речь идет о 10 поездках.
Владимирская область.
- От 5790 до 9490 рублей — от Мурома до Арзамаса (Нижегородская область);
- от 6300 до 10 330 рублей в промежутке между Муромом и Владимиром;
- от 13 770 до 17 630 рублей по маршруту от Москвы до Гуся-Хрустального;
- от 18 900 до 26 040 рублей на отрезке от Москвы до Мурома.
Стоимость проезда от Москвы до Казани и на отдельных участках автомагистрали неоднократно вызывала возмущение водителей. Одна из жалоб даже дошла до президента Владимира Путина, который был крайне удивлен озвученным тарифом. После прямой линии, где вскрылась проблема, цена была отрегулирована в меньшую сторону. Позднее в «Автодоре» заявили, что цены соответствуют требованиям законодательства.
Дороговизна — не единственный фактор, который не позволяет автомобилистам насладиться в полной мере быстрым способом путешествовать по М-12. Водители недовольны плохо развитой инфраструктурой — в праздничные дни на дороге перед заправками выстраиваются многокилометровые очереди.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Казань вошла в список популярных направлений для летнего отдыха.