Увеличится число рейсов и поездов в курортные зоны

В преддверии туристического сезона Министерством транспорта РК ведется работа по наращиванию количества авиарейсов и железнодорожных поездов в курортные зоны страны. Так, к примеру, из Астаны и Алматы 36 рейсов в неделю выполняются до озер Балхаш и Алаколь. Из них 33 до Алаколя, 3 — до Балхаша, сообщает пресс-служба ведомства.