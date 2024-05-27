Увеличится число рейсов и поездов в курортные зоны

В преддверии туристического сезона Министерством транспорта РК ведется работа по наращиванию количества авиарейсов и железнодорожных поездов в курортные зоны страны. Так, к примеру, из Астаны и Алматы 36 рейсов в неделю выполняются до озер Балхаш и Алаколь. Из них 33 до Алаколя, 3 — до Балхаша, сообщает пресс-служба ведомства.
Из Алматы:
- в Урджар (субсидируемый, выполняется авиакомпанией «Южное небо», 7 рейсов в неделю), также с 1 июля текущего года авиакомпанией Qazaq Air будут запущены коммерческие рейсы с частотой 4 рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);
- в Ушарал (субсидируемый, выполняется авиакомпанией «Южное небо», 10 рейсов в неделю), также с 16 июня текущего года авиакомпанией Qazaq Air будут запущены коммерческие рейсы с частотой 4 рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);
- в Балхаш — коммерческие рейсы выполняются авиакомпанией «Южное небо», 3 рейса в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям).
Из Астаны:
- в Урджар — с 1 июня текущего года авиакомпанией Qazaq Air будут запущены коммерческие рейсы с частотой 4 рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);
- в Ушарал — с 16 июня текущего года авиакомпанией Qazaq Air будут запущены коммерческие рейсы с частотой 4 рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям).
Кроме того, в направлении озера Алаколь дополнительно будут запущены 3 поезда Тальго, 3 поезда стандартного формирования и беспересадочные вагоны:
- № 254/253 «Астана — Достык» (тальго);
- № 211/212 «Алматы — Достык» (тальго);
- № 207/208 «Алматы — Достык» (тальго);
- № 221/222 «Алматы — Достык» (стандартный);
- № 457/458 «Семей — Достык» (стандартный);
- № 459/460 «Оскемен — Достык» (стандартный);
- № 21/6942/6941/22 «Алматы — Достык» (прицепной вагон);
- № 21/6942/6941/22 «Кызылорда — Достык» (прицепной вагон).
На сегодняшний день курсируют три поезда: № 337/338 «Алматы — Достык», № 6941/6942 «Актогай — Достык», № 53/54 «Астана — Достык» и беспересадочные вагоны сообщением «Астана — Достык» (в составе поезда № 121/122 «Астана — Семей», 3 купейных вагона).
В целом будут курсировать 12 поездов.
Кроме того, по востребованным направлениям рассматривается запуск коммерческих поездов по следующим направлениям:
- № 201/202 Астана — Алматы;
- № 203/204 Астана — Шымкент;
- № 257/258 Уральск — Астана.
Как отмечают в Минтранспорта, по действующим направлениям ведется подготовка подвижного состава к работе в летний период, где проводятся мероприятия по расконсервации систем вентиляции и кондиционирования воздуха, замена воздушных фильтров, промывка и дезинфекция системы водоснабжения, осмотр и проверка электрооборудования вагонов. Также проводятся работы по покраске тамбуров, титанов, труб систем отопления и других частей и наружная обмывка кузовов вагонов.