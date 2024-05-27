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Топливо снова дорожает с 28 мая

Это второй этап повышения цен, анонсированный концерном «Белнефтехим» — всего топливо должно подорожать на 8 копеек за литр.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Розничные цены на топливо в Беларуси снова меняются — это произойдет во вторник 28 мая, сообщила в понедельник пресс-служба концерна «Белнефтехим».

«С 28 мая 2024 года уровень предельных розничных цен на автобензины и дизельное топливо на АЗС увеличивается на 1 копейку», — говорится в сообщении концерна.

Соответственно цены на литр бензина и дизтоплива со вторника будут выглядеть таким образом:

  • АИ-92-К5-Евро — 2,28 ₽,
  • АИ-95-К5-Евро — 2,38 ₽,
  • АИ-98-К5-Евро — 2,60 ₽,
  • ДТ-К5 — 2,38 ₽.

Ранее в «Белнефтехиме» анонсировали поэтапное подорожание топлива на 8 копеек. Изменение будет происходить еженедельно с шагом в 1 копейку. Первое было 21 мая.

Глава концерна Андрей Рыбаков объяснил решение о поэтапном росте цен тем, что за последнее время затраты на производство нефтепродуктов значительно выросли.

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