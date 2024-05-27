Топливо снова дорожает с 28 мая

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Розничные цены на топливо в Беларуси снова меняются — это произойдет во вторник 28 мая, сообщила в понедельник пресс-служба концерна «Белнефтехим».
«С 28 мая 2024 года уровень предельных розничных цен на автобензины и дизельное топливо на АЗС увеличивается на 1 копейку», — говорится в сообщении концерна.
Соответственно цены на литр бензина и дизтоплива со вторника будут выглядеть таким образом:
- АИ-92-К5-Евро — 2,28 ₽,
- АИ-95-К5-Евро — 2,38 ₽,
- АИ-98-К5-Евро — 2,60 ₽,
- ДТ-К5 — 2,38 ₽.
Ранее в «Белнефтехиме» анонсировали поэтапное подорожание топлива на 8 копеек. Изменение будет происходить еженедельно с шагом в 1 копейку. Первое было 21 мая.
Глава концерна Андрей Рыбаков объяснил решение о поэтапном росте цен тем, что за последнее время затраты на производство нефтепродуктов значительно выросли.