Восстановление аэропортов Ростовской области могут профинансировать китайцы

Глава региона во время бизнес-форума «Развитие торгово- экономического сотрудничества между Ростовской областью и Китайской Народной Республикой» в Шанхае прокомментировал возможность использования инвестиций из Китая для ростовских областных аэрогаваней.
«Думаю, что это возможно потенциально, но нам предстоит решить, на мой взгляд, важные вопросы на уровне проекта [бюджета] Российской Федерации, потому что, совершенно точно, это не только региональная тема», — цитирует Голубева ТАСС.
Глава региона сообщал ранее о поиске инвесторов для восстановление пяти местных аэропортов Ростовской области — в Белой Калитве, Ремнотном, Волгодонске, Вешенской и Сальске. Восстановление аэрогаваней включено в стратегию развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года. При этом развитие аэропортов, по словам Голубева, может быть только на основе государственно-частного партнерства с господдержкой.
Бизнес-форум в Шанхае проходит в рамках «Дней Ростовской области в КНР».
«По итогам бизнес-форума был подписан ряд меморандумов, в том числе о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой области и Китайской торговой палатой по импорту и экспорту продуктов питания, местных продуктов и побочных продуктов животного происхождения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
В 2023 году внешнеторговый оборот региона с Китаем увеличился на 41%, экспорт вырос в 2,7 раза, импорт — на 21%.