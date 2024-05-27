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Восстановление аэропортов Ростовской области могут профинансировать китайцы

Ростовская область возможно будет использовать китайские инвестиции для восстановления работы пяти местных аэропортов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Василия Голубева.

Глава региона во время бизнес-форума «Развитие торгово- экономического сотрудничества между Ростовской областью и Китайской Народной Республикой» в Шанхае прокомментировал возможность использования инвестиций из Китая для ростовских областных аэрогаваней.

«Думаю, что это возможно потенциально, но нам предстоит решить, на мой взгляд, важные вопросы на уровне проекта [бюджета] Российской Федерации, потому что, совершенно точно, это не только региональная тема», — цитирует Голубева ТАСС.

Глава региона сообщал ранее о поиске инвесторов для восстановление пяти местных аэропортов Ростовской области — в Белой Калитве, Ремнотном, Волгодонске, Вешенской и Сальске. Восстановление аэрогаваней включено в стратегию развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года. При этом развитие аэропортов, по словам Голубева, может быть только на основе государственно-частного партнерства с господдержкой.

Бизнес-форум в Шанхае проходит в рамках «Дней Ростовской области в КНР».

«По итогам бизнес-форума был подписан ряд меморандумов, в том числе о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой области и Китайской торговой палатой по импорту и экспорту продуктов питания, местных продуктов и побочных продуктов животного происхождения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В 2023 году внешнеторговый оборот региона с Китаем увеличился на 41%, экспорт вырос в 2,7 раза, импорт — на 21%.