Восстановление аэропортов Ростовской области могут профинансировать китайцы

Глава региона сообщал ранее о поиске инвесторов для восстановление пяти местных аэропортов Ростовской области — в Белой Калитве, Ремнотном, Волгодонске, Вешенской и Сальске. Восстановление аэрогаваней включено в стратегию развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года. При этом развитие аэропортов, по словам Голубева, может быть только на основе государственно-частного партнерства с господдержкой.