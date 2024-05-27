В Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых — минсельхоз

«В этому году, к сожалению, погода существенно повлияла на формирование урожая. Мы уже констатируем тот факт, что будет списано порядка 7,8 тысяч гектаров озимых и яровых зерновых культур».
Так, при низком росте ярового ячменя, уже виден колос, и он сформирован не так, как должен быть, а с минимальным количеством семян, поэтому аграрии, чтобы не нести дополнительных затрат, принимают решение о списании посевов, объяснила она.
«Наиболее существенно погодные условия повлияли на формирование урожая в Раздольненском, Первомайском, Джанкойском и Красноперекопском районах. Здесь наиболее пострадавшие площади», — уточнила Зарединова.
В других регионах, где «локально были осадки и сельхозтоваропроизводители сумели этим воспользоваться и внесли подкорму, есть “хорошие виды на урожай”.
По словам Зарединовой, непростая ситуация с формированием урожая в Крыму возникла из-за ряда факторов, не только из-за засухи, но из-за того, что осенью на некоторых площадях произошел «разрыв корневой системы», когда «мокрая почва подмерзла и произошло выпирание». Кроме того, отсутствие продуктивных осадков в конце зимы и весной текущего года не дало урожаю полноценно сформироваться, потому что «аграрии сеяли в практически сухую почву».
«Кроме того, поскольку в марте-апреле было достаточно тепло, то вегетация всех растений произошла месяца на три раньше, чем в аналогичные периоды в предыдущие годы. Все это вместе повлияло на неправильное и недостаточное формирование урожая», — сказала она.
Она также не исключила, что к началу уборочной кампании еще какое-то количество площадей будет списано, поскольку «ситуация с осадками так и не становится лучше».
При этом, по словам заместителя руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Арсена Арзиева, ситуация в новых регионах аналогичная.
«По официальной информации минсельхозов Херсонской и Запорожской областей, уже есть снижение плановых показателей. Но, тем не менее, классность и качество зерна будет на достойном уровне, потому что те температурные режимы, которые были, дали возможность зерну созреть и налиться», — заверил он.
Раннее в комментарии РИА Новости Крым Зарединова отметила, что продовольственной безопасности Крыма списание части посевов не угрожает. Для обеспечения жителей и гостей полуострова хлебобулочной продукцией, а также для корма животным и на закладку семян для будущего урожая необходимо собрать 900 тысяч тонн зерна.
Также директор крупного аграрного предприятия в степной зоне республики Сергей Романченко сообщил РИА Новости Крым, что посевы значительно пострадали от засухи. Дождей в степных районах не было уже более двух месяцев.
Кроме того, ущерб аграриям нанесли заморозки — повреждены завязи во фруктовых садах в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах, а также в городском округе Судак.