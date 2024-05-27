В Крыму непростая ситуация с урожаем зерновых — минсельхоз

По словам Зарединовой, непростая ситуация с формированием урожая в Крыму возникла из-за ряда факторов, не только из-за засухи, но из-за того, что осенью на некоторых площадях произошел «разрыв корневой системы», когда «мокрая почва подмерзла и произошло выпирание». Кроме того, отсутствие продуктивных осадков в конце зимы и весной текущего года не дало урожаю полноценно сформироваться, потому что «аграрии сеяли в практически сухую почву».