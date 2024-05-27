С июня на автозаправках увеличится максимальная цена на метан

По данным пресс-службы Министерства энергетики, максимальная розничная цена будет действовать два месяца — до 1 августа 2024 года при реализации метана на АГНКС.
Постановление о продлении действия максимальной розничной цены на газ метан приняли в правительстве 25 мая. Причиной повышения максимальной стоимости послужило повышение тарифа на газ для АГНКС на 20% — до 1800 сумов за куб.
С 1 апреля 2025 года запланировано очередное повышение тарифа на газ для АГНКС — цена увеличится до 2500 сумов за кубометр.