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С июня на автозаправках увеличится максимальная цена на метан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 июня этого года предельная цена на метан для автомобилей повысится на 400 сумов и составит 3 750 сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным пресс-службы Министерства энергетики, максимальная розничная цена будет действовать два месяца — до 1 августа 2024 года при реализации метана на АГНКС.

Постановление о продлении действия максимальной розничной цены на газ метан приняли в правительстве 25 мая. Причиной повышения максимальной стоимости послужило повышение тарифа на газ для АГНКС на 20% — до 1800 сумов за куб.

С 1 апреля 2025 года запланировано очередное повышение тарифа на газ для АГНКС — цена увеличится до 2500 сумов за кубометр.

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