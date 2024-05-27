В мэрии Уфы предупредили о подорожании проезда в автобусах до 45 ₽

У частных перевозчиков стоимость проезда с 3 июня повысится до 40−45 рублей, сообщает мэрия.
Об изменении цен на билеты проинформировали ИП Батыров Ф. Ф., компании ООО «Альянс СКД», ООО «Уфимские автобусные линии», ООО «ПАН АВТО», ООО «Арбат +» и Инженерный центр «Техника».
Самое большое повышение запланировано на маршруте № 207«Уфимский ДОК- Торгово-сервисный комплекс “Пушкинский”. Цена проезда составит 45 ₽ за наличный безналичный расчёт, в том числе по карте “Алга”.
На следующих маршрутах проезд будет стоить 41 ₽:
— № 212 «ул. Дизельная — ДК УМПО — Торгово-сервисный комплекс “Пушкинский”;
— № 221 «Микрорайон “Шакша” — Колхозный рынок», № 225 «Шакша-2 — ДК УМПО — ТРЦ “Планета”;
— № 228 «Химпром — Торгово-сервисный комплекс “Пушкинский”;
— № 209 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский — “Уфа” — “Автоваз — Асфальтобетонный завод”;
— № 230 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Микрорайон “Белореченский” — Железнодорожный вокзал — ул. Дзержинского»;
— № 232 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — ЖК “Цветы Башкирии”;
— № 249 «Асфальтобетонный завод — Торгово-сервисный комплекс “Пушкинский”,
— № 235 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Торговый центр “Башкортостан” — Дема»,
— № 211 «Поселок Тимашево — Кузнецовский затон»;
— № 229 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Торгово-сервисный комплекс “Северный” — Химпром»;
— № 243«Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — ЖК “Цветы Башкирии”;
— № 262к «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Торгово-сервисный комплекс “Пушкинский”;
— № 266 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Торгово-сервисный комплекс “8-ое Марта”;
— № 270 Микрорайон «Белореченский» — Школа № 75";
— № 55с «Роддом № 4 — Микрорайон “Белореченский” — ул. Сагита Агиша — Торговый комплекс “Центральный”.
На нескольких маршрутах установлена цена в 40 ₽:
№ 218 «Микрорайон Дема (Ул. Гилева) — Больница № 18».
№ 227 «Уфимский ДОК — Торгово-сервисный комплекс “Пушкинский”,
№ 244 «Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Северный автовокзал»,
№ 257к «Ул. Дагестанская — Больница № 21».
Изменения в мэрии объясняют ростом цен на запчасти, топливо, услуги автосервисов и технических центров, а также повышение лизинговых платежей.