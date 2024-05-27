Новые машины Volga будут собирать на нижегородском заводе

Новый автомобиль «Волга» будут выпускать на мощностях Нижегородского автомобильного кластера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
Реализацией проекта займется независимая компания «Производство легковых автомобилей». Она арендовала цеха завода ГАЗ.
При этом стоимость будущих автомобилей до сих пор не названа. Со слов Мантурова, это станет известно после запуска производства.
Напомним, что новую «Волгу» официально презентовали на выставке «ЦИПР-2024» в Нижнем Новгороде 21 мая. Первым их оценил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который даже успел посидеть за рулем седана.
Ранее сайт pravda-nn.ru собрал все, что известно о новых автомобилях Volga.