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Цены на сигареты предложили поднять в Казахстане с 1 июля

С 1 июля в Казахстане может вырасти стоимость сигарет.

На сайте «Открытые НПА» появился документ «О внесении изменения в приказ Министра финансов РК от 22 февраля 2022 года “Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком”, передаёт BaigeNews.kz.

В новом приказе говорится о том, что необходимо утвердить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере 820 тенге с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно; 870 тенге — с 1 января 2025 года.

На публичном обсуждении документ будет находится до 10 июня.