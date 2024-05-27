Цены на сигареты предложили поднять в Казахстане с 1 июля

В новом приказе говорится о том, что необходимо утвердить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере 820 тенге с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно; 870 тенге — с 1 января 2025 года.