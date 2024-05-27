Гаранты «Болашака» обратились к Токаеву, завив о нарушениях и сговоре

«Разумеется, центр сам выдал ей официальный документ за подписью первого руководителя “Болашака”, разрешающий снять с залога недвижимое имущество. В 2021 году, то есть только через два года, “Болашак” признает свой же документ неправомерным и лишает Гавриленко стипендии. А в последствии требует возместить стоимость обучения. Но поскольку Гавриленко давно нет в стране и долг с нее взыскать центр не смог, в 2024 году, то есть спустя еще три года, “Болашак” выставляет ее долг почти в 30 млн тенге уже нам, гарантам. И при этом все это время центр даже не пытается вернуть упущенные залоговые квартиры», — сообщила Наталья Воробьева.