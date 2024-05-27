Строительство малой АЭС в Узбекистане стартует этим летом

Согласно подписанным документам, в Джизакской области по российскому проекту будут построены шесть ректоров мощностью 55 мегаватт каждый. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании.
«Росатом подтвердил неоспоримое мировое лидерство в атомной энергетике, подписав первый в истории экспортный контракт на сооружение атомной станции малой мощности. И это не просто предварительное соглашение, мы сразу же, уже этим летом приступаем к строительству».
По прогнозам, спрос на энергоресурсы в Узбекистане вырастет почти в два раза к 2050 году.
«Очевидно, что для стабильной работы энергосистемы и развития экономики наша страна должна обеспечить себя, помимо ВИЭ, базовым источником энергии. Во всем мире мы видим сейчас рост интереса к созданию новых атомных мощностей, как в части строительства АЭС большой мощности, так и в проектах малых модульных реакторов. И считаем, что расширение сотрудничества с Росатомом позволит нам усилить наш энергокомплекс передовыми технологиями в атомной энергетике», — отметил директор Агентства по атомной энергии Азим Ахмедхаджаев.
Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее пригодность и безопасность, что значительно сократит сроки реализации проекта. Строительные работы на площадке начнутся уже летом этого года.
Справочно. Атомные станции малой мощности имеют ряд преимуществ. В первую очередь, это меньшие сроки строительства по сравнению с большими АЭС благодаря компактности. На сегодняшний день атомные электростанции малой мощности — это очевидный тренд дальнейшего развития мировой атомной энергетики. Согласно данным МАГАТЭ, во всем мире насчитывается примерно 50 проектов и концепций АСММ на различных стадиях разработки.