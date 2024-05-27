Строительство малой АЭС в Узбекистане стартует этим летом

«Очевидно, что для стабильной работы энергосистемы и развития экономики наша страна должна обеспечить себя, помимо ВИЭ, базовым источником энергии. Во всем мире мы видим сейчас рост интереса к созданию новых атомных мощностей, как в части строительства АЭС большой мощности, так и в проектах малых модульных реакторов. И считаем, что расширение сотрудничества с Росатомом позволит нам усилить наш энергокомплекс передовыми технологиями в атомной энергетике», — отметил директор Агентства по атомной энергии Азим Ахмедхаджаев.