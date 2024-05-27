В Минске продали квартиру с самым дорогим квадратным метром

За эту мини-квартиру в результате заплатили $115,5 тыс. Для сравнения: самая дорогая квартира, проданная в апреле в Минске, оценивалась в $518 тыс. Но это был двухуровневый пентхаус на 180 «квадратов». То есть один метр в нем стоил менее $2,9 тыс.