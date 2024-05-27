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Простая арифметика «достижений» властей: Молдова скатилась на последнее место в Европе по объему газа, который могут позволить себе оплатить жители нашей страны на среднюю зарплату

На средний заработок в Молдове можно приобрести лишь 604 куба.

Источник: Комсомольская правда

Россия в 2023 году заняла второе место по доступности газа для населения, на первом месте расположился Казахстан, а на третьем — Белоруссия, свидетельствуют данные исследования.

Жители Казахстана на свою среднемесячную зарплату могут купить более 10 тыс. кубов газа. Второе место заняла Россия с 9,2 тыс. кубов, а третье — Белоруссия с 5000 кубов.

В первую пятерку вошли Люксембург и Великобритания, где граждане могут приобрести более 3000 кубов.

Наименьший объем природного газа имеют возможность купить жители Молдовы. На средний заработок здесь можно приобрести лишь 604 куба.

Среди аутсайдеров также — Литва, Португалия, Латвия и Босния и Герцеговина, уточняет Sputnik Молдова.

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