Россия намерена построить в Узбекистане АЭС малой мощности

«Соглашения, в части сооружения атомной электростанции малой мощности на территории Узбекистана, а также подписание соответствующего контракта, который позволит Узбекистану стать в ближайшем будущем страной, использующей новый вид генерации электроэнергии», — говорится в совместном заявлении глав государств (цитата по сайту Кремля).
Согласно подписанным документам, в межправительственное соглашение от 2018 года внесут изменения. Ранее страны обсуждали строительство АЭС из двух блоков, общая мощность которых 2,4 ГВт. В новом соглашении говорится о строительстве атомных электростанций малой мощности до шести энергоблоков с мощностью 55 МВт каждая.
В настоящий момент в Узбекистане, а также других странах Центральной Азии, нет ни одной АЭС. Шавкат Мирзиёев на пресс-конференции назвал проект атомных станций жизненно важным для страны. Он уточнил, что у Узбекистана есть большие запасы урана.
Владимир Путин находится с визитом в Ташкенте 26 и 27 мая. Кремль сообщал, что страны на переговорах должны были обсудить в том числе создание медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера.