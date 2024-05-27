Россия намерена построить в Узбекистане АЭС малой мощности

В настоящий момент в Узбекистане, а также других странах Центральной Азии, нет ни одной АЭС. Шавкат Мирзиёев на пресс-конференции назвал проект атомных станций жизненно важным для страны. Он уточнил, что у Узбекистана есть большие запасы урана.